Після знищення Північного потоку у 2022 році країни Європи хвилюються за свою підводну інфраструктуру.

Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Велика Британія та Данія підписали угоду про захист критичної підводної інфраструктури від іноземних диверсій і атак, пише Politico.

Видання відзначає, що країни Європи хвилюються стосовно безпеки своєї підводної інфраструктури через знищення Північного потоку у 2022 році. Тоді було пошкоджено два газопроводи, які з'єднували РФ та Німеччину в Балтійському морі.

"Північне море є рушійною силою Європи щодо відновлюваної та нульової енергетики, допомагаючи зміцнити енергетичну безпеку на континенті. Тож надзвичайно важливо захистити його критичну енергетичну інфраструктуру зараз і в майбутньому", – сказав британський міністр ядерної та відновлюваної енергетики Ендрю Боуї в інтерв'ю Reuters.

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З посиланням на владу Данії, Politico пише, що в рамках нової угоди, країни будуть співпрацювати у питаннях захисту та безпеки своїх об'єктів у морі, обмінюватимуться розвідувальною інформацією з цього приводу та оперативно повідомлятимуть про проблеми, що виникли. Зазначається, що ця угода буде доповнювати роботу НАТО над забезпеченням безпеки у регіоні.

У 2022 році сталися вибухи, які пошкодили обидві нитки газопроводу "Північний потік–1", а також одну з двох ниток "Північного потоку–2".

Згодом у Польщі заявили, що у диверсії винна РФ. Відповідні докази Варшава передала Берліну.

Напередодні стало відомо, що швейцарська компанія Nord Stream – оператор однойменних газопроводів – судиться зі страховиками на суму близько 400 млн євро за відмову покрити збитки від вибухів на "Північних потоках".

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