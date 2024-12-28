На борту пов'язаного з Росією танкера Eagle S, який підозрюють в пошкодженні підводного електричного кабелю між Естонією та Фінляндією, були встановлені передавальні та приймальні пристрої.

Високотехнологічне обладнання зробило танкер "шпигунським кораблем", розповіло британському видання Lloyd’s List джерело, яке сім місяців тому надавало цьому судну комерційні послуги. За його словами, подібне обладнання встановлене на іншому спорідненому танкері:

"Eagle S під прапором Островів Кука та Swiftsea Rider під прапором Гондурасу є двома з 26 старих танкерів, пов’язаних з Росією, з непрозорою структурою власності, пов’язаною з трьома пов’язаними керуючими судами, включаючи двох, на які 12 місяців тому уряд Великої Британії ввів санкції за підтримку військової машини Путіна".

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Співрозмовник журналістів додав, що на борту судна перебувала "ідентифікована неавторизована особа", яка не була моряком. Обладнання для прослуховування та запису доставили на судно у величезних валізах. На ноутбуках були встановлені клавіатури на російській та турецькій мовах.

Пристрої використали для запису всіх радіочастот, а потім вивантажили у Росії для аналізу. Під час транзиту танкер скинув "пристрої сенсорного типу" в Ла-Манш. За даними джерела, обладнання не повернули на корабель, однак інші присторії розмістили на танкері Swiftsea Rider:

"Вони стежили за всіма військово-морськими кораблями та літаками НАТО. У них були всі деталі. Вони просто узгоджували свої частоти. Керували російські, турецькі та індійські радисти".

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