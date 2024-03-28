Він вважає, що творець Telegram має краще за ним стежити.

Прес-секретар правителя Росії Дмитро Пєсков пов'язав "дуровський" Telegram із подіями в "Крокусі" - терактом, про який Москву було завчасно попереджено.

Представник Володимира Путіна акцентував, що РФ чекає від творця месенджера Павла Дурова більше уваги. Пєсков вважає, що його феноменальний ресурс недостатньо безпечний для росіян, оскільки його використовують у терористичних цілях.

"Безумовно, ми очікували б від Павла Дурова більшої уваги. Тому що цей унікальний і феноменальний із технологічного погляду ресурс, який виріс на очах у нашого покоління, він дедалі більше стає інструментом у руках терористів, його використовують із терористичною метою", - сказав Пєсков Shot.

При цьому він уточнив, що у Кремля поки що немає планів блокувати Telegram, як це раніше зробив режим із соціальною мережею Instagram.

Раніше пропагандистські ЗМІ РФ стверджували, що підозрюваних у скоєнні теракту в "Крокус Сіті Холі" вербували через Telegram.

Буданов розповів про вплив Telegram в Україні

Днями в Україні також заявили, що месенджер Telegram є небезпечним з точки зору національної безпеки держави. Однак можливості соціальної мережі також можна використовувати на благо. Про це сказав глава ГУР України Кирило Буданов.

Він зазначив, що Telegram є ефективним засобом зв'язку з українцями, які проживають на тимчасово окупованих територіях. "Завдяки йому можна щось доносити до людей на окупованих територіях", - вважає глава ГУР.

Зазначимо, що наразі Україна розглядає ідею обмежити роботу Telegram. Йдеться про регулювання діяльності соцмережі. Відповідний законопроект є в Раді.

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