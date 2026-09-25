Президент Південної Кореї розкритикував Зеленського через військовополонених з КНДР

Питання північнокорейських полонених є делікатним і має вплив на ситуацію на Корейському півострові.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон звинуватив президента України Володимира Зеленського у розголошенні конфіденційної інформації про передачу двох полонених північнокорейських військових Південній Кореї.

"Я не знаю причин рішення української сторони розголосити інформацію з порушенням угоди про нерозголошення, але це викликає глибокий жаль", - наголосив Лі Чже Мьон у мережі X.

Ця заява президента Південної Кореї Лі пролунала у відповідь на критику з боку опозиційних сил цієї країни, які почали задавати питання, чому інформація про передачу військовополонених з КНДР була оприлюднена не президентом Південної Кореї, а президентом України Володимиром Зеленським.

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"Питання репатріації військовополонених з Північної Кореї є дуже делікатним на порядку денному, воно значно впливає на дипломатію, національну безпеку і ситуацію на Корейському півострові", - відзначив Лі Чже Мьон.

За його словами, з врахуванням різних проблем, які виникнуть у зв’язку з розголошенням цієї інформації, збереження конфіденційності було виправданим у всіх відношеннях.

Військові з КНДР в Україні

У серпні стало відомо, що Росія планує розмістити ракетний підрозділ у складі близько 90 північнокорейських військових у Воронезькій області на заході Росії в складі 112-ї ракетної бригади. Ці північнокорейські війська можуть бути оснащені 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками для завдання ударів по Україні.

23 вересня під час виступу на Генеральній асамблеї ООН український президент Володимир Зеленський заявив, що двох взятих в полон військових Північної Кореї, які воювали на стороні Росії проти України, було відправлено до Південної Кореї.

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