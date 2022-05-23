Також Італія та Греція готові передати Україні артилерію.

Чехія погодилась відправити в Україну "суттєву підтримку", у тому числі передати бойові гелікоптери, танки і реактивні системи для боротьби з російськими окупантами.

Як повідомляє CNN, про це міністр оборони США Ллойд Остін сказав після завершення онлайн-зустрічі Контактної групи на підтримку України (так званий "Рамштайн-2").

"Я також хочу подякувати Чехії за її внесок, включаючи ударні вертольоти, танки та ракетні системи", - сказав Остін.

За його словами, кілька країн оголосили про передачу критично необхідних артилерійських систем та боєприпасів, включаючи Італію, Грецію, Норвегію та Польщу.

"Також хочу відзначити провідну роль Британії, яка допомагає координувати військову допомогу, та величезну кількість британської військової допомоги, яка продовжує вступати до України", - додав глава Пентагону.

За словами Остіна, загалом 20 країн "оголосили нові безпекові пакети допомоги" для України після онлайн-зустрічі. Зокрема, допомога включатиме критично необхідні боєприпаси для артилерії, системи берегової охорони, танки і інші броньовані транспортні засоби.

"Інші виступили з новими зобов'язаннями для підготовки сил України і підтримання її воєнних систем", - сказав Остін.

Як повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі, сьогодні, 23 травня, у другій зустрічі Контактної групи брали участь 47 країн.

Остін буде особисто головувати на третій зустрічі Контактної групи підтримки України у Брюсселі 15 червня на полях зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

Раніше Остін також повідомив, що Данія передасть Україні протикорабельні ракети Harpoon і пускові установки для них.

Чехія стала першою країною, яка поставила Україні танки - радянські Т-72, ​​а також бойові машини піхоти БМП-1, які перебувають у її чинних резервах.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони майже 40 країн, під час якої було започатковано колективну групу підтримки України, мета якої - задовольнити оборонні потреби української армії.

Президент Володимир Зеленський закликав учасників онлайн-зустрічі "Рамштайн-2" не боятися ухвалити рішення передати Україні реактивні системи залпового вогню.

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