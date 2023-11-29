Путін розширює свій вплив на Африку, оскільки Кремль прагне до більш тісних зв'язків з країнами глобального півдня, щоб протистояти впливу санкцій США і Європи через війну Росії в Україні.

Росія активізує прагнення до більш тісних зв'язків з Африкою, пропонуючи цифровий досвід в рамках стратегії, підтримуваної молодшою дочкою президента Володимира Путіна Катериною Тихоновою.

Посадові особи приблизно з трьох десятків африканських країн були запрошені в Москву в наступному місяці для зустрічі з російськими ІТ-фахівцями та інвесторами, що пропонують цифрові послуги, спрямовані на поліпшення управління, пише Bloomberg.

Проект підтримує центр "Іннопрактика", афілійований з Фондом національного інтелектуального розвитку, генеральним директором якого є молодша дочка Путіна.

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Путін розширює свій вплив на Африку, оскільки Кремль прагне до більш тісних зв'язків з країнами глобального півдня, щоб протистояти впливу санкцій США і Європи через війну Росії в Україні. Просуваючи свій цифровий досвід у сферах, починаючи від кібербезпеки, закінчуючи державними послугами та електронним голосуванням, Росія може отримати перевагу в конкуренції з Китаєм, США та Європейським Союзом за вплив на континенті.

Зустріч африканських чиновників в Росії є частиною інформаційно-просвітницького проекту під назвою "Програма обміну знаннями в області електронного управління", який фонд запустив в липні спільно з Московською Вищою школою економіки.

Дочки Путіна - деталі

Путін ретельно охороняє приватне життя 37-річної Тихонової і її старшої сестри Марії Воронцової, 38-річного ендокринолога, і публічно не визнав, що вони його дочки. На своїй щорічній прес-конференції в 2015 році він сказав журналістам: "Я ніколи не говорив конкретно про робочі місця моїх дочок та їхню діяльність".

США, Європейський Союз та Великобританія ввели санкції проти обох жінок у квітні минулого року через війну Путіна в Україні. У Міністерстві фінансів США заявили, що робота Тихонової підтримує російську оборонну промисловість, в той час як Воронцова "керує фінансованими державою програмами, які отримали мільярди доларів від Кремля в області генетичних досліджень і знаходяться під особистим контролем Путіна".

До опікунської ради "Іннопрактики" входять керівники багатьох найбільш впливових російських державних компаній, тісно пов'язаних з Путіним, в тому числі генеральний директор "Роснефти" Ігор Сечин, глава Банку ВТБ Андрій Костін, виконавчий директор "Газпрому" Олексій Міллер і генеральний директор збройового конгломерату "Ростех" Сергій Чемезов. На своєму сайті компанія називає себе "посередником для представників науки, бізнесу, освіти і влади".

Російські найманці з групи Вагнера, розгорнуті в ряді африканських держав в останні роки, допомогли Кремлю відновити частину свого впливу радянської епохи в багатому ресурсами регіоні, яке було втрачено після холодної війни.

На цьому тижні Росія також почала поставки, щоб до кінця року доставити 200 000 тонн безкоштовного зерна в шість африканських країн. Хоча це лише невелика частина того, що вони споживають, пропозиція, зроблена Путіним у липні, послідувала за критикою того, що російська війна в Україні та вихід з угоди, що полегшує експорт українського зерна через Чорне море, завдають шкоди африканцям, викликаючи зростання світових цін на продукти харчування та добрива.

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