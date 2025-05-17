Вперше про цей шалений план президент США оголосив у січні і, схоже, не відмовився від нього досі.

Дональд Трамп досі не відмовився від ідеї масової депортації мешканців Сектору Гази. Його адміністрація продовжує працювати над планом остаточного переселення до 1 мільйона палестинців до Лівії. Про це повідомляє NBC News із посиланням на п'ять осіб, обізнаних з цією ініціативою.

План розглядається настільки серйозно, що адміністрація обговорила його з керівництвом Лівії. За прийом палестинців Білий дім обіцяє лівійській владі надати доступ до мільярдів доларів, які США заморозили понад десять років тому. Це підтвердили дві людини, безпосередньо обізнані з планами, та один колишній чиновник США.

Зазначається, що Ізраїль теж поінформований про ці плани американської адміністрації, але наразі остаточної угоди не досягнуто.

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На прямий запит журналістів щодо цього речник адміністрації Трампа заперечив інформацію джерел. "Ситуація на місцях є неприйнятною для такого плану. Такий план не обговорювався і не має сенсу", – сказав речник.

Басем Наїм, високопоставлений чиновник ХАМАС, заявив, що його організація, яка є фактичною владою в Секторі Газа, теж не знає про будь-які обговорення щодо переміщення палестинців до Лівії.

Представники ізраїльського уряду відмовилися від коментарів.

Два ворогуючі уряди розділеної громадянським конфліктом Лівії теж не відповіли на запит.

Як зазначає NBC News, наразі весь план переселення палестинців в Лівію виглядає нереалістичним. Зокрема не зрозуміло, хто буде фінансувати цю безперечно дуже дорогу справу, не кажучи вже про організаційні та логістичні проблеми.

За словами колишнього чиновника США, точне місце, куди палестинців можуть переселити в Лівії, ще не визначено. За словами одного з джерел, безпосередньо обізнаних з цією справою, посадовці адміністрації розглядають варіанти їхнього розміщення, і розглядаються всі можливі способи їх транспортування з Гази до Лівії — повітряним, наземним та морським шляхом.

Плани Трампа на Сектор Гази

Як писав УНІАН, у січні Дональд Трамп раптово анонсував намір виселити більшу частину населення Сектору Гази і використати звільнену від людей територію у своїх комерційних планах. За його словами, США прагнутимуть "володіти" нею та відбудують, перетворивши на "Рів'єру Близького Сходу".

"Ми збираємося взяти під контроль цю частину, розвивати її та створювати тисячі й тисячі робочих місць, і це буде те, чим зможе пишатися весь Близький Схід", – сказав тоді Трамп.

Щоб досягти своєї мети щодо реконструкції Гази, Трамп заявив, що палестинців звідти доведеться назавжди переселити в інші місця.

"Зараз не можна жити в Газі, і я думаю, що нам потрібне інше місце. Я думаю, що це має бути місце, яке зробить людей щасливими", – сказав Трамп у лютому під час зустрічі в Білому домі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Ідея Трампа вразила деяких його головних помічників, зокрема державного секретаря Марко Рубіо, і викликала критику з боку арабських союзників Америки та американських законодавців з обох партій.

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