Американський президент обурений ордером на арешт саме ізраїльского прем'єра.

У найближчі години президент США Дональд Трамп підпише указ про запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду (МКС), який переслідує воєнних злочинців з різних країн світу. Про це повідомляє NBC News із посиланням на інформаційний бюлетень, що підтверджує цей наказ.

Наказ передбачатиме фінансові санкції та візові обмеження проти посадових осіб МКС (і членів їхніх сімей), які сприяли розслідуванням МКС щодо громадян США чи країн-союзників.

У листопаді минулого року МКС видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта та кількох лідерів ХАМАС одночасно. У наказі адміністрації Трампа стверджується, що це створило "ганебну моральну еквівалентність".

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Тоді суд заявляв, що Нетаньяху та Галлант, ймовірно, використовували "голод як метод ведення війни", обмежуючи поставки гуманітарної допомоги в сектор Гази та навмисно націлюючись на цивільних осіб в Газі. Це рішення МКС тоді розкритикували не лише в Ізраїлі, а й у США – причому представники обох основних партій.

Підписання цього указу, ймовірно, приурочене до візиту Нетаньяху до Вашингтона, припускають в NBC News.

"МКС був розроблений як суд останньої інстанції. І Сполучені Штати, і Ізраїль мають надійну судову систему і ніколи не повинні підпадати під юрисдикцію МКС", – йдеться у проекті указу Трампа.

Довідка УНІАН. Міжнародний кримінальний суд — це постійний судовий орган, створений міжнародною спільнотою для переслідування осіб, відповідальних за найтяжчі злочини. Зокрема суд розглядає справи щодо геноциду, воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину агресії.

Далеко не всі країни визнають його юрисдикцію. Наприклад, США, Росія, Китай, Ізраїль ніколи не визнавали його юрисдикцію. Крім того, МКС не має власних силових інструментів примусу, тож в питаннях розшуку, затримання воєнних злочинців і безпосереднього виконання покарань організація покладається на держави, які підписали Римський статут.

Ордери на арешт, виписані МКС

Як писав УНІАН, за останній час МКС оголосив в розшук і видав ордери на арешт кількох політичних лідерів високого рівня. Так, у березні 2023 року суд оголосив в розшук російського диктатора Володимира Путіна за злочин масової депортації та викрадень українських дітей з окупованих територій.

У листопаді 2024 року МКС видав такі само ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта та кількох лідерів ХАМАС. Усіх підозрюють в організації воєнних злочинів під час боїв в секторі Газа.

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