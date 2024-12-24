На думку Кіта Келлога, це стане можливим у "відносно недалекому майбутньому".

Новообраний президент США Дональд Трамп домагатиметься справедливого і стійкого миру в Україні. Про це в коментарі каналу Fox заявив генерал Кіт Келлог, який має обійняти в новій адміністрації посаду спецпредставника США з питань України.

"Президент дуже, дуже послідовний у тому, чого він хоче, а саме – припинити вбивства і принести мир регіону. Це є головний пріоритетом його міжнародної політики. Але він хоче миру, який буде справедливим. Він буде стійким. Він буде безпечним", — запевнив Келлог.

Келлог також зауважив, що попередні спроби досягнути стійкого миру в Україні, відомі як Мінський процес, "з тріском провалилися".

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"Він розуміє важливість відносин, які у нього є з союзниками, а також із Володимиром Путіним. І він та людина, яка може довести це до кінця, і я дійсно вірю, що він це зробить у відносно недалекому майбутньому", — наголосив Келлог.

Мир в Україні і Трамп: останні новини

Як писав УНІАН, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловив переконання, що єдиний можливий формат переговори Трампа і Путіна – це примус до американського сценарію. В іншому випадку виглядатиме так, що Путін взяв гору над Трампом.

Також ми розповідали, що на Україну та Європу чекають "критичні" тижні до інавгурації Трампа. За цей час Росія спробує досягнути якомога більше у війні.

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