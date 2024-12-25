Новообраний президент хоче, щоб США були "державою закону та порядку".

Щойно новообраний президент США Дональд Трамп пройде інавгурацію - він доручить Міністерству юстиції повернути смертну кару для осіб, які вчинили насильницькі злочини. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на допис Трампа у соціальній мережі Truth Social, яка недоступна в Україні.

Новообраний президент повідомив, що таке рішення він прийняв, аби "захистити американські сім’ї та дітей від насильницьких ґвалтівників, убивць і монстрів".

"Ми знову будемо державою закону та порядку!" - додав Трамп.

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Зазначається, що ця заява з’явилася у відповідь на нещодавнє пом'якшення нинішнім президентом США Джо Байденом покарання для 37 федеральних в'язнів. Вони були засуджені до смертної кари, яку Байден замінив на довічне ув'язнення без права дострокового звільнення.

Це рішення Байдена викликало гнівну реакцію його попередника та наступника в Білому домі. Байден же, який є противником смертної кари, заявляв, що не може дозволити новій адміністрації відновити виконання страт - обіцянку Трампа під час передвиборчої кампанії, пише видання.

Останні резонансні заяви Трампа і його команди

Раніше УНІАН повідомляв, що новообраний президент США висловив претензії на Грендандію. Анонсуючи свої плани призначити нового посла в Данії, він згадав свою давню мрію взяти найбільший острів під контроль США.

Також Трамп претендує на приєднання до Америки Панамського каналу. Він кілька разів скаржився на те, що Панама бере з американських кораблів занадто велику плату за проходження каналом і відверто ставив питання про можливе повернення каналу під контроль американців.

Команда обраного президента хоче оголосити про вихід США зі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) на інавгурації глави держави 20 січня. США є найбільшим донором ВООЗ: країна надала близько 16 відсотків фінансування організації у 2022-2023 роках.

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