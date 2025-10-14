Трамп зажадав від журналу Time замінити фотографію.

Після завершення війни в Газі журнал Time помістив фото Дональда Трампа на обкладинку, але президент США розлютився через обраний знімок, назвавши його "найгіршим за весь час".

Президент США обурився тим, що на фото у нього зникло волосся з голови, а на маківці з'явилося "щось, схоже на плаваючу корону, тільки дуже маленьку".

"Журнал Time написав про мене відносно хорошу статтю, але фотографія, можливо, найгірша за весь час. У мене "зникло" волосся, а на маківці з'явилося щось, схоже на плаваючу корону, тільки дуже маленьку. Дійсно дивно! Я ніколи не любив фотографуватися під різними кутами, але це дуже поганий знімок", - заявив Трамп.

Відео дня

Він також закликав Time замінити фотографію.

Завершення війни в Газі

13 жовтня Трамп, виступаючи в Кнесеті, оголосив, що війна в Газі закінчилася. Крім того, стало відомо, що були звільнені всі ізраїльські заручники, які були захоплені ХАМАС після нападів 7 жовтня 2023 року і 737 днів полону.

Трамп також натякнув, що після укладення мирної угоди щодо Гази він збирається врегулювати війну в Україні.

"Ми повинні розібратися з Росією. Якщо ти не проти, Стіве (спецпосланець президента США Стів Віткофф - УНІАН), нам варто сфокусуватися на Росії. Ми розберемося", - сказав президент США.

