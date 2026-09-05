Трамп заявив, що Путін не планує нападати на НАТО

Американський президент заявив, що добре знає російського лідера і не бачить у нього наміру атакувати країни Альянсу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає правителя Росії Володимира Путіна людиною, яка має намір атакувати країни НАТО. Так він відповів на запитання журналістів про нещодавній інцидент із російським дроном у Німеччині.

Як пише "Європейська правда", під час спілкування з журналістами в Білому домі Трампа запитали про інцидент із дроном в аеропорту Лейпцига на початку серпня. Німеччина звинуватила Росію у причетності до цього випадку.

Журналістка нагадала американському президенту про його попередню обіцянку, що за його керівництва Росія не нападе на територію НАТО.

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У відповідь Трамп заявив, що не вважає такий сценарій наміром Путіна:

"Я не думаю, що Путін… я з ним спілкуюся. Я його дуже добре знаю. Путін не має наміру нападати на територію НАТО".

Німеччина звинуватила Росію в інциденті з дроном

Заява Трампа пролунала на тлі звинувачень Берліна на адресу Москви. 1 вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія несе відповідальність за інцидент із дроном, який містив вибухівку. Безпілотник виявили поблизу українського вантажного літака в аеропорту Лейпциг/Галле минулого місяця.

Цей випадок викликав занепокоєння в Німеччині, оскільки інцидент стався на території країни – члена НАТО.

Водночас американські посадовці також намагаються запобігти можливому загостренню між Росією та країнами Альянсу.

За даними ЗМІ, директор ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до Москви наприкінці серпня попередив російських посадовців не загострювати ситуацію із союзниками США по НАТО, зокрема Естонією, Латвією та Литвою.

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