'Як шовковий у діалозі': Медведєв здивувався, що Трамп погрожував вдарити по Москві

Скандальниій російський політик впевнений, що заяви, оприлюднені американськими ЗМІ, не відповідають дійсності.

Скандальний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп нібито не міг погрожувати ударом по Москві у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

Як заявив Медведєв у коментарі російським пропагандистським ЗМІ, якби ці погрози дійсно були, то правитель РФ Володимир Путін відповів би "ударом по Вашингтону".

При цьому він зазначив, що американський політик не міг погрожувати ударами по Москві в переговорах з Путіним, оскільки він "як шовковий" у діалозі, відносини з ним "досить теплі".

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Що передувало

Як повідомляв УНІАН, Трамп заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal, що погрожував російському правителю ударом по центру Москви, якщо той наважиться вторгнутися в Україну. Республіканець не уточнив, коли саме відбулася ця розмова, але розкрив її зміст.

"Володимире, якщо ти підеш на Україну, я завдам тобі такого сильного удару, що ти навіть не повіриш. Я збираюся вдарити в центр довбаної Москви", - нібито сказав Трамп Путіну.

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