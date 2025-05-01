Традиція різдвяних подарунків у США опинилася під загрозою через митну війну Трампа.

Запроваджене Дональдом Трампом 145-відсоткове мито на імпорт товарів з Китаю потенційно "вбиває" Різдво 2025 року в Америці, оскільки левова частка подарунків, які американці дарують одне одному, постачається саме з Піднебесної. Про це пише The New York Times.

За даними статистики, 80% усіх іграшок та 90% різдвяних товарів, що продаються в Америці, походять з Китаю. Після того, як Трамп запровадив драконівські мита на імпорт з цієї країни, під загрозою опинився не лише імпорт готових виробів, але й виробництво іграшок в самих США, оскільки усі необхідні матеріали та компоненти теж постачаються з Китаю.

Згідно нещодавнього опитування, 80% американських компаній з виробництва або продажу іграшок заявили про скасування замовлень з Китаю. Близько половини з них заявили, що вийдуть з бізнесу, якщо протягом найближчих тижнів або місяців США не скасують мита на імпорт з Китаю.

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"У нас заморожений ланцюг поставок, який ставить під загрозу Різдво. Якщо ми скоро не почнемо виробництво, існує висока ймовірність дефіциту іграшок у цей святковий сезон", – сказав президент і генеральний директор американської Асоціації виробників іграшок Грег Ахерн.

Дженніфер Бергман, власниця магазину West Side Kids на Мангеттені, розповіла журналістам, що за чинних тарифів на імпорт Різдво буде "тим, чого ми ніколи раніше не бачили". За її словами, полиці її магазину будуть здебільшого порожніми, а іграшки коштуватимуть вдвічі дорожче, ніж роком раніше. Однак насправді жінка не вірить, що її магазин продовжить працювати, якщо мита не скасують найближчим часом.

Митна війна Трампа

Як писав УНІАН, на початку квітня Трамп запровадив додаткові мита на практично увесь імпорт. Китай відповів дзеркально, що призвело до серії взаємних підвищень тарифів. Зрештою ескалація зупинилася, коли американське мито на китайські товари сягнуло 145%. Це фактично вбиває будь-який сенс постачати щось із Китаю до США.

При цьому Трамп погрожував підняти мито аж до 245%, але цього поки що не сталося.

Трамп також намагався залучити інші країни світу до торговельної блокади Китаю, але зіткнувся зі спротивом навіть найближчих союзників США, таких як Японія.

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