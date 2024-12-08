Обраний президент США Дональд Трамп прокоментував події в Сирії. За його словами, режим Башара Асада впав, оскільки покровителька Росія його "кинула". Відповідну заяву Трамп зробив у своїй соціальній мережі Truth Social.
"Асад пішов. Він утік зі своєї країни. Його покровителька Росія на чолі з Володимиром Путіним більше не була зацікавлена в тому, щоб його захищати. Для Росії взагалі не було жодних причин бути там", - заявив Трамп.
Обраний американський президент зазначив, що росіяни "втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну", де Кремль втратив сотні тисяч солдатів у війні, "яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно".
Натомість речник Білого дому Шон Саветт заявив у соціальній мережі X, що президент Джо Байден "уважно стежить за надзвичайними подіями в Сирії" та контактує із партнерами в регіоні.
Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що "історія джихадистів сирійських повстанців викликає занепокоєння".
Сирія сьогодні - що відомо про ситуацію в країні
Як повідомляв УНІАН, командування сирійської армії повідомило офіцерам про падіння режиму президента Башара Асада
Асад залишив Дамаск і вирушив в невідомому напрямку. Повстанці стверджують, що зайшли до столиці без опору з боку армії.
Тим часом прем'єр-міністр Сирії Мохаммад Газі аль-Джалалі оголосив, що готовий підтримати безперервність правління і буде співпрацювати з будь-яким керівництвом, яке обере сирійський народ.
Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск. Повітряне судно летіло у невідомому напрямку, а згодом зникло з радарів.