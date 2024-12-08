Обраний президент США наголосив, що режим було скинуто, оскільки покровителька Асада відволіклась на Україну.

Обраний президент США Дональд Трамп прокоментував події в Сирії. За його словами, режим Башара Асада впав, оскільки покровителька Росія його "кинула". Відповідну заяву Трамп зробив у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Асад пішов. Він утік зі своєї країни. Його покровителька Росія на чолі з Володимиром Путіним більше не була зацікавлена ​​в тому, щоб його захищати. Для Росії взагалі не було жодних причин бути там", - заявив Трамп.

Обраний американський президент зазначив, що росіяни "втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну", де Кремль втратив сотні тисяч солдатів у війні, "яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно".

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Натомість речник Білого дому Шон Саветт заявив у соціальній мережі X, що президент Джо Байден "уважно стежить за надзвичайними подіями в Сирії" та контактує із партнерами в регіоні.

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що "історія джихадистів сирійських повстанців викликає занепокоєння".

Сирія сьогодні - що відомо про ситуацію в країні

Як повідомляв УНІАН, командування сирійської армії повідомило офіцерам про падіння режиму президента Башара Асада

Асад залишив Дамаск і вирушив в невідомому напрямку. Повстанці стверджують, що зайшли до столиці без опору з боку армії.

Тим часом прем'єр-міністр Сирії Мохаммад Газі аль-Джалалі оголосив, що готовий підтримати безперервність правління і буде співпрацювати з будь-яким керівництвом, яке обере сирійський народ.

Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск. Повітряне судно летіло у невідомому напрямку, а згодом зникло з радарів.

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