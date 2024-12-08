Україна хоче укласти мирну угоду з Росією, - Трамп

За словами обраного президента США, Китай може допомогти у припиненні війни в Україні.

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна хоче укласти мирну угоду з Росією.

Відповідну заяву Трамп зробив у своїй соціальній мережі Truth Social, коментуючи події у Сирії. Американський лідер заявив, що Башар Асад втік з Сирії під тиском повстанців, оскільки його покровителька Росія на чолі з Володимиром Путіним "більше не була зацікавлена ​​в тому, щоб його захищати".

"Для Росії взагалі не було жодних причин бути там. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 000 російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно", - зазначив Трамп.

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Він також додав, що Росія та Іран зараз знаходяться в ослабленому стані. РФ - через Україну та погану економіку, Іран - через Ізраїль та його бойові успіхи.

"Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і припинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 000 солдатів і набагато більше мирних жителів. Слід негайно припинити вогонь і почати переговори. Надто багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено, і якщо це продовжуватиметься, це може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим. Я добре знаю Володимира (англійською Vladimir, ймовірно, йшлося про Путіна - УНІАН). Це його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає", - додав Трамп.

Перспективи мирної угоди між Україною та РФ - останні новини

Ввечері 7 грудня український президент Зеленський прибув до Парижа. Його літак приземлився у столиці Франції опівдні. З 16:00 до 17:00 главу української держави в Єлисейському палаці приймав президент Франції Емануель Макрон. Там відбулася тристороння зустріч за участі Зеленського, Макрона і Трампа. Зустріч тривала близько 35 хвилин.

Пізніше Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо", - повідомив Зеленський.

Раніше УНІАН повідомляв, що Єрмак провів зустріч, зокрема, з радником Трампа з національної безпеки Майком Волтцем і посланцем обраного президента США по Україні Кітом Келлогом.

Крім того, українська делегація також зустрілася з імовірним віцепрезидентом США Джей-Ді Венсом.

"З огляду на те, що військові зусилля України вичерпані, а її сили щоденно зменшуються, у країні існують побоювання, що період до інавгурації Трампа 20 січня може бути надзвичайно жорстоким", - йдеться у статті.

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