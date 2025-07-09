Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не може підтвердити правдивість твердження президента Дональда Трампа про те, що він сказав російському диктатору Володимиру Путіну, що бомбитиме Москву, якщо та вторгнеться в Україну. Про це пише Newsweek.
Зазначається, що аудіозапис виступу Трампа на закритій зустрічі в 2024 році транслював CNN.
"Фактично тоді не було жодних телефонних розмов. Адже, наскільки я розумію, мова йде про період, коли Трамп ще не був президентом США", - прокоментував Пєсков.
Що цьому передувало
У CNN підкреслили, що аудіозапис датується минулим роком, однак не одразу зрозуміло, коли саме відбулася розмова між Путіним і Трампом.
Зокрема у листопаді в Кремлі заявляли, що інформація The Washington Post про те, що Путін розмовляв телефоном з Трампом після виборів у США, є неправдивою, однак багато аналітиків не повірили цьому.
В аудіозаписі CNN можна почути, як Трамп під час передвиборчої кампанії хвалився, як погрожував Путіну розбомбити Москву, а також попереджав щодо цього й китайського президента Сі Цзіньпіна.
"Якщо ти вторгнешся в Україну, я бомбардуватиму Москву дощенту", - сказав Трамп.
Водночас Пєсков додав:
"Чи це фейк, чи ні, ми також не знаємо. Зараз багато фейків. Часто фейків набагато більше, ніж правдивої інформації. І ми завжди виходимо з цього, коли аналізуємо певні новини".