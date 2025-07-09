Дмитро Пєсков заявив, що така інформація може бути фейком.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не може підтвердити правдивість твердження президента Дональда Трампа про те, що він сказав російському диктатору Володимиру Путіну, що бомбитиме Москву, якщо та вторгнеться в Україну. Про це пише Newsweek.

Зазначається, що аудіозапис виступу Трампа на закритій зустрічі в 2024 році транслював CNN.

"Фактично тоді не було жодних телефонних розмов. Адже, наскільки я розумію, мова йде про період, коли Трамп ще не був президентом США", - прокоментував Пєсков.

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Що цьому передувало

У CNN підкреслили, що аудіозапис датується минулим роком, однак не одразу зрозуміло, коли саме відбулася розмова між Путіним і Трампом.

Зокрема у листопаді в Кремлі заявляли, що інформація The Washington Post про те, що Путін розмовляв телефоном з Трампом після виборів у США, є неправдивою, однак багато аналітиків не повірили цьому.

В аудіозаписі CNN можна почути, як Трамп під час передвиборчої кампанії хвалився, як погрожував Путіну розбомбити Москву, а також попереджав щодо цього й китайського президента Сі Цзіньпіна.

"Якщо ти вторгнешся в Україну, я бомбардуватиму Москву дощенту", - сказав Трамп.

Водночас Пєсков додав:

"Чи це фейк, чи ні, ми також не знаємо. Зараз багато фейків. Часто фейків набагато більше, ніж правдивої інформації. І ми завжди виходимо з цього, коли аналізуємо певні новини".

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