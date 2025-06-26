Той знову скаржився на стосунки із Заходом.

Прессекретар кремлівського правителя Путіна Дмитро Пєсков заснув просто під час виступу свого начальника.

Це сталося на пленарному засіданні Євразійського економічного форуму, який цього року проходить у Мінську. Як відомо, у Євразійський економічний союз входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Росія.

Під час виступу глава Кремля заявив, що обсяг товарообігу ЄАЕС відповідає провідним світовим економічним країнам. Водночас він поскаржився на проблеми у діалозі зі Світовим банком "через ангажованість західних фінансових інститутів".

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Заяви Пєскова про війну

Нагадаємо, напередодні повномасштабного вторгнення Російська Федерація стягнула до кордонів України велику кількість військ.

Тоді Сполучені Штати Америки попереджали, що Москва планує почати повномасштабну війну, західні ЗМІ називали датою вторгнення 16 лютого. У Москві заперечували ці плани.

В коментарі журналістам Пєсков порадив українцям "завести будильники на цей час і самим переконатися". Вже 24 лютого почалася велика війна.

Пєсков є одним із ключових речників Кремля, і часто озвучує тези, що не відповідають реальності або спотворюють факти. Після звірств росіян у Бучі, де були виявлені масові поховання цивільних, Пєсков стверджував, що це "постановка".

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