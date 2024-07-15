Багато експертів у галузі права вважали справу про секретні документи найсильнішою з чотирьох справ, які розглядалися проти колишнього президента.

В американському штаті Флорида суд відхилив справу проти колишнього президента США Дональда Трампа про незаконне зберігання секретних документів.

Як пише CNN, справу про секретні документи проти Дональда Трампа припинила федеральний окружний суддя Ейлін Кеннон. У своїй постанові, винесеній у понеділок, вона заявила, що призначення спеціального радника Джека Сміта у тій справі порушило Конституцію.

"Зрештою, схоже, що зростаюча зручність виконавчої влади в призначенні "нормативних" спеціальних радників у недавню епоху відбувалася за спеціальною схемою з мінімальним судовим контролем", – написала Кеннон. Відео дня

Нищівне рішення Кеннон, яку Трамп призначив 2020 року, знімає одну з головних юридичних проблем, що стоять перед колишнім президентом. Багато експертів у галузі права вважали справу про секретні документи найсильнішою з чотирьох справ, які розглядали проти колишнього президента.

"Минулого року Сміт звинуватив Трампа в тому, що той виніс секретні документи з Білого дому і чинив опір спробам уряду повернути ці матеріали. Він не визнав себе винним. У межах окремої кримінальної справи, порушеної Смітом проти Трампа у Вашингтоні, спеціальний адвокат висунув федеральні обвинувачення, пов'язані зі спробами Трампа скасувати результати виборів 2020 року. Трампу також загрожує справа про підрив виборів на рівні штату Джорджія, а на початку цього року він був засуджений за злочини на рівні штату Нью-Йорк за свою роль у схемі "завуальованих" грошових виплат перед виборами 2016 року", – нагадує CNN.

Спроби Трампа припинити справу відповідно до пункту про призначення вважалися малоймовірними, оскільки кілька спеціальних радників – навіть під час його власної президентської адміністрації – були звільнені в такий самий спосіб.

Але цей аргумент набрав сили, коли суддя Верховного суду Кларенс Томас підтримав цю теорію, написавши у виносці до рішення Верховного суду щодо президентського імунітету, що існують "серйозні питання щодо того, чи не порушив генеральний прокурор цю структуру, створивши офіс Спеціального радника, який не був заснований законом. На ці запитання необхідно відповісти, перш ніж почати судове переслідування".

Проте суддя Кеннон провела слухання з цього питання кілька тижнів тому, зажадавши від адвокатів пояснити, як саме фінансується розслідування Сміта щодо Трампа. Питання судді були настільки гострими, що адвокат спеціального адвоката Джеймс Пірс заявив, що, навіть якщо Кеннон скасує справу через застереження про призначення, Міністерство юстиції "готове" фінансувати справи Сміта до суду, якщо це буде потрібно.

Дональд Трамп у центрі уваги

Останніми днями світові ЗМІ рясніють заголовками про Дональда Трампа. Причиною цьому стали постріли під час виступу колишнього президента США на мітингу в штаті Пенсильванія. Того дня загинула людина, сам Трамп був помічений із кров'ю на вусі. Зазначалося, що стрілка було "нейтралізовано".

За відомостями Федеральної служби безпеки, у Трампа стріляв 20-річний Томас Метью Крукс. Польовий офіцер ФБР Кевін Ройек підтвердив під час пресконференції, що те, що трапилося, правоохоронці розглядають як замах на вбивство.

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