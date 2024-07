Замах на Трампа: ЗМі розкрили неочікувану першу реакцію політика на постріли

З'ясувалося, що Трамп вимагав свої туфлі, адже залишився босим.

Після замаху Дональд Трамп незрозумілим чином залишився босим та вимагав, щоб йому повернули взуття. Про це свідчать численні відеозаписи інциденту, на основні аналізу яких можна чітко простежити хронологію замаху, пише Bild.

У той день у Пенсільванії було +30°C. Попри спеку, республіканець був в офіційному костюмі та шкіряних туфлях. Після перших пострілів він пригнувся, до нього підбігли охоронці та закрили своїми тілами.

Вони хотіли відвести екс-президента до машини та питали його: "Ви готові?". Втім, реакція Трампа була неочікуваною. Першими словами політика після стрілянини були: Let me get my shoes! - "Дайте мені моє взуття!"

Він повторив цю фразу п'ять разів, потім попросив ще почекати, підняв кулак і лише потім покинув сцену в оточенні охоронців. Залишається незрозумілим, чи зняли він туфлі заздалегідь через спеку і дискомфорт, чи вони злетіли під час стрілянини. Як би там не було, один черевик залишився на сцені.

Замах на Трампа

В екс-президента США і чинного кандидата на посаду глави Білого дому Дональда Трампа стріляли під час виступу в Пенсильванії. Його швидко оточила озброєна охорона, він лежав близько хвилини. Потім він піднявся на ноги і підняв кулак у повітря, після чого його вивели зі сцени і посадили в автомобіль, а згодом відвезли з місця події. Політика було поранено у вухо.

Згодом повідомлялося, хто вчинив замах на Трампа. Як виявилося, це зробив 20-річний Томас Метью Крукс, який перед цим записав відеозвернення, де жорстко розкритикував представників Республіканської партії США.

