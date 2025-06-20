Лівітт відмовилася повідомити, чи буде Трамп запитувати дозвіл Конгресу на будь-які удари по Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом двох тижнів ухвалить рішення про те, чи завдавати удару по Ірану.. Як пише Reuters, заяву Трампа процитувала прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт.

"Виходячи з того факту, що існує значна ймовірність переговорів, які можуть або не можуть відбутися з Іраном у найближчому майбутньому, я ухвалю рішення, діяти чи ні, протягом наступних двох тижнів", - сказав Трамп.

Лівітт сказала, що заява Трампа була відповіддю на спекуляції ЗМІ про "ситуацію в Ірані". Вона відмовилася вдаватися в подробиці про його графік, зокрема про те, як він оцінює шанси на успіх подальших переговорів з Іраном.

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Вона також підкреслила, що мета Трампа - не допустити, щоб Іран отримав ядерну зброю - залишається незмінною, хоча "якщо є шанс для дипломатії, президент завжди ним скористається".

Лівітт відмовилася повідомити, чи буде Трамп запитувати дозвіл Конгресу на будь-які удари по Ірану. Демократи раніше висловили стурбованість у зв'язку з повідомленнями ЗМІ про те, що Трамп уже схвалив план нападу на Іран в обхід Конгресу, який має виключне право оголошувати війну.

Водночас критики заявляють, що за п'ять місяців від моменту повернення на посаду Трамп встановив низку термінів - зокрема для війни Росії в Україні, а також для інших країн, які ведуть переговори щодо торговельних тарифів, - тільки для того, щоб призупинити ці терміни або зрушити їх.

Як зазначає Reuters, термін у два тижні є улюбленим часовим відрізком Трампа, він часто встановлював його як у цьому, так і в попередньому терміні перебування на посаді президента. При цьому найчастіше цього терміну потім взагалі не дотримувався або ігнорував.

США і війна на Близькому Сході

Раніше ЗМІ писали, що чиновники США готуються до того, що Вашингтон завдасть удару по Ірану вже найближчими днями. Також повідомлялося, що не виключено застосування тактичної ядерної зброї для удару по іранському об'єкту Фордо.

Також у США попереджали, що Іран підготував ракети та обладнання для ударів по американських базах у регіоні, якщо США приєднаються до військових зусиль Ізраїлю проти країни.

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