Іран усе підготував для створення ядерної бомби, але ніяк не може зважитися на останній крок.

За даними американської розвідки, Іран все ще не ухвалив остаточного рішення про створення ядерної зброї. Однак, за їхніми даними, поштовхом до цього може стати напад на головний об'єкт зі збагачення урану або вбивство Ізраїлем верховного лідера Ірану, пише The New York Times.

Видання зібрало думки представників розвідки та американських чиновників про те, наскільки Іран близький до володіння ядерною зброєю. Головний висновок у тому, що, незважаючи на атаки Ізраїлю, Іран все ще не перейшов до фінальних робіт.

"Іранські лідери, найімовірніше, ухвалять рішення про створення бомби, якщо американські військові атакують іранський об'єкт зі збагачення урану Фордо або якщо Ізраїль уб'є верховного лідера Ірану", - цитує NYT представників американської розвідки.

Відео дня

Разом з тим, американські чиновники підтвердили журналістам, що Іран провів значну роботу над своїм ядерним блоком. З 2003 року, коли верховний лідер аятолла Алі Хаменеї видав постанову про розробку ядерної зброї, там уже накопичено великий запас збагаченого урану. Цей фактор сам по собі американські офіційні особи оцінюють, як загрозу.

Видання повідомляє, що на зустрічі в Білому домі директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив чиновникам, що Іран дуже близький до створення ядерної зброї. А прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт сказала журналістам, що після ухвалення остаточного рішення на створення ядерної бомби Ірану знадобитися не більше двох тижнів. За іншими оцінками чиновників, вказує NYT, може йтися про довший термін. Але в будь-якому разі, йдеться про місяці, а не роки робіт.

Атаки на ядерні об'єкти Ірану

Як писав УНІАН, Ізраїль уже неодноразово атакував ядерні об'єкти Ірану. Черговий ядерний реактор Ізраїль вразив 19 червня. Цього разу метою атак був непрацюючий реактор в Араку. У ЦАХАЛ заявили, що удар було завдано в рамках зусиль із запобігання отриманню іранським режимом ядерної зброї.

Нагадаємо також, що головний ядерний об'єкт Ірану - це завод зі збагачення урану у Фордо. Він прихований глибоко під скельними породами. При цьому експерти зазначають, що зброєю для ураження прихованої частини іранської ядерки володіють США. Американці розробили бункерну бомбу, яка може пробивати до 60 метрів породи перед вибухом. Вона ще ніколи не використовувалася, але за технічними характеристиками вважається достатньою для ударів по підземному заводу в Фордо. Залишається також варіант ударів по Фордо американською тактичною ядерною зброєю.

Вас також можуть зацікавити новини: