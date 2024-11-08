Європейці не впевнені, що можуть покладатися на США, як на військового союзника.

Через перемогу Дональда Трампа на виборах Великобританія та Європейський Союз прискорили переговори про створення оборонного пакту на випадок, якщо США відмовляться допомагати Україні та захищати Європу від РФ. Про це пише Bloomberg.

Так, прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер і лідери ЄС використали саміт у Будапешті в четвер, щоб активізувати переговори про те, як можна налагодити відносини з питань безпеки, повідомили люди, знайомі з цими перемовинами. Офіційні особи Великої Британії вивчають, що буде включено в такий пакт, і розглядають такі кроки, як спільні закупівлі зброї та більше спільних військових навчань і експедицій.

Хоча загальна вартість допомоги Україні від ЄС досі була більшої, над від США, саме Америка надавала основні обсяги зброї, тода як Європа була більше зосереджена на бюджетно-фінансовій підтримці. За словами одного європейського дипломата, країни ЄС значною мірою використали наявні запаси зброї для відправки в Україну, але Великобританія забезпечена краще.

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За словами представника британського уряду, прем’єр Кір Стармер і польський президент Дональд Туск "обговорили своє бажання поглибити існуюче партнерство в сферах оборони та безпеки, зокрема в умовах триваючої агресії Росії".

Офіційні особи Великої Британії очікують, що офіційні переговори про оборонний пакт почнуться в найближчі місяці, щойно у повноваження вступить нова Європейська комісія, сфоромована за підсумками літніх виборів цього року. Дипломати Великобританії та ЄС вважають, що 2025 рік є вирішальним періодом для укладання цих пактів, і попереджають, що пізніше буде важче досягти таких угод.

Реакція Європи на перемогу Трампа

Як писав УНІАН, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який раніше неодноразово хвалив Трампа, вже заявив, що Україна програє війну. Він зазначив, що Європа не зможе самостійно фінансувати оборонні потреби України, якщо Трамп зупинить поставки американської зброї.

Також ми розповідали, що перемога Трампа спричинила просадку євро по відношенню до долара. Усі в очікуванні того, що Трамп втілить в життя свою обіцянку про запровадження ввізного мита на європейські товари.

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