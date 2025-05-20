Сьогодні Європа запровадила нові обмеження проти агресора..

Дональд Трамп поки що не готовий запроваджувати нові санкції проти Росії через її ухилення від припинення війни. Про це пише Reuters.

Так, під час одного з публічних заходів у Вашингтоні журналісти запитали президента США, чи не розглядає він можливість наслідувати приклад Європи, яка сьогодні запровадила нові санкції проти Росії.

"Ми розглядаємо багато речей, але побачимо", – сказав Трамп у відповідь.

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Під час іншого свого виступу президент США розкритикував політику попередньої адміністрації та похвалився, що за 100 днів на посаді він змінив імідж Америки.

"Король Саудівської Аравії мені сказав, що ми тепер виглядаємо зовсім інакше. Ми були посміховиськом, абсолютним посміховиськом, але більше ним не є. Я розмовляв з Путіним дві з половиною години, і нас дуже серйозно слухали. Нас знову поважають як країну", – сказав він.

Нові санкції проти Росії

Як писав УНІАН, 10 травня Україна спільно з низкою європейських країн оголосили Путіну ультиматум: або він погоджується на безумовне і всеосяжне припинення вогню з 12 травня, або Європа і США запровадять нові потужні санкції проти Росії.

У відповідь Путін пішов на очевидну хитрість з пропозицією переговорів у Стамбулі, сподіваючись просто заговорити зуби, не роблячи реальних поступок. Трамп клюнув на цей гачок і не лише змусив Україну погодитися на фейкові переговори, але й фактично зірвав ультиматум, винагородивши Путіна телефонною розмовою.

Оскільки минуло вже більше тижня, відколи мало початися всеосяжне перемир’я, сьогодні країни Європи оголосили про запровадження нових санкцій проти Росії. Цей пакет готувався вже давно, тож не є відповіддю саме на відмову Росії від перемир’я. Але відомо, що ЄС одразу ж почав готувати наступний пакет санкцій, який стане відповіддю якраз на затягування часу шляхом фейкових переговорів.

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