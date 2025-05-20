Зокрема, йдеться про російську нафту, інфраструктуру торгівлі енергоресурсами, банки й фінансові схеми.

Україна очікує, що у наступному, 18-му пакеті санкцій від Європейського Союзу, над яким вже розпочата робота, будуть враховані найбільш болючі для Росії сектори. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму Телеграм.

Глава держави подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і всьому ЄС за вже ухвалений 17-й санкційний пакет.

"Це крок у правильному напрямку. Важливо жорстко обмежувати російський танкерний флот, який служить фінансуванню вбивств, а також усі схеми, які Росія використовує для розбудови військової промисловості. Що більше буде тиску на Росію, то більше буде мотивів у Москви йти до справжнього миру", - відзначив Зеленський.

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При цьому, Зеленський і фон дер Ляєн обговорили вже й підготовку 18-го санкційного пакету Євросоюзу.

"Російська нафта, інфраструктура торгівлі енергоресурсами, банки й фінансові схеми – це те, що найбільш болісно для Росії, а відповідно, найбільш корисно для миру", - наголосив Зеленський.

Він подякував всім, хто адвокатує необхідність посилення санкцій і ухвалює сильні рішення.

"Також детально обговорили вчорашню розмову з Президентом Трампом і нашу спільну дипломатичну роботу з партнерами. Європа має бути в процесі, і всі кроки максимально координуємо", - додав Зеленський.

Санкції проти Росії

Сьогодні, 20 травня, Рада ЄС схвалила 17-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, які позбавляють Росію доступу до ключових воєнних технологій та зменшують її доходи від енергоносіїв, завдяки яким вона фінансує агресивну війну проти України. Зокрема, під санкції потрапили 189 танкерів з третіх країн, які представляють російський "тіньовий флот", та їхні оператори, а також основний виробник нафти в Росії "Сургутнафтогаз". Усього тепер санкції запроваджено проти 342 суден.

Ще під санкції потрапили більше 45 російських компаній та фізичних осіб, які займаються забезпеченням російської армії дронами, зброєю, снарядами, військовим обладнанням, критичними компонентами та логістичною підтримкою.

Віце-президентка Єврокомісії, верховна представниця ЄС Кая Каллас повідомила, що від ЄС готується пропозиція про зниження ціни на нафту, обмеження на енергетичний і банківській сектори.

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