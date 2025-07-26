В НАТО вже прямо називають 2027 рік датою початку війни з Росією.

Росія буде готовою до "конфронтації" з Європою у 2027 році, тому Польща зараз активно готується до такого сценарію. Про це повідомив польський прем’єр Дональд Туск, опублікувавши відповідну заяву на платформі Х.

Напередодні він зустрівся з головнокомандувачем сил НАТО в Європі та за сумісництвом головнокомандувачем військ США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем. Туск нагадав, що не так давно американський генерал прямо попередив, що Росія готується до війни проти НАТО, зокрема і проти Польщі, у 2027 році.

"Я також мав нагоду сьогодні поговорити з колишнім шефом [британської розвідки] MI6 та новою шефинею MI6. Усі ці зустрічі, розмови, рішення присвячені одному: Польща мусить бути готова, добре підготовлена. Польська армія мусить бути добре оснащена, а ситуація в Польщі – стабільна, щоб ми були готові до будь-якого сценарію", – заявив Туск.

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За словами польського прем’єра, він прийматиме певні рішення, зосереджені на питання безпеці, в тому числі ті, що зосереджені на "внутрішній політичній стабільності" у Польщі.

В НАТО очікують війни з РФ у найближчі роки

Як писав УНІАН, минулого тижня командувач військ США в Європі генерал Алексус Грінкевич заявив, що Росія та Китай, ймовірно, готуються завдати скоординованого удару по Європі і Тайваню у 2027 році. Таким чином, у НАТО є лише 18 місяців на підготовку. Німецький таблоїд Bild також повідомляв, що аналогічні очікування панують і серед урядовців в Берліні.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен висловив переконання, що російська агресія проти НАТО не буде нагадувати повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Натомість це буде більше схоже на гібридну агресію 2014 року із застосуванням "зелених чоловічків", які прийдуть на допомогу "сепаратистам".

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