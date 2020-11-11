Раніше лондонські правоохоронці наклали арешт на три активи родини Назарбаєва.

Донька колишнього президента Казахстану Дарига Назарбаєва та її син є власниками легендарного лондонського будинку на Бейкер-стріт, де, за серією оповідань Артура Конан Дойла, начебто жив легендарний детектив Шерлок Холмс.

Про це пише The Times.

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Згідно з витоком юридичного листування про власність нерухомості, майно формально належить Farmont Baker Street Limited (зареєстрованої в ОАЕ), що придбала будинок у 2005 році за 150 мільйонів фунтів стерлінгів.

Лондонські правоохоронці наклали арешт на три активи родини Назарбаєва (два маєтки та квартиру), коли з’ясували, що майно придбали за гроші, отримані злочинним шляхом. Проте вже у квітні 2020-го Високий суд Лондона ордери скасував й дозволив нерухомістю користуватися.

З березня 2019 року Дарига Назарбаєва очолювала верхню палату парламенту Казахстану, 2 березня 2020-го чинний президент країни Касим-Жомарт Токаєв позбавив її повноважень. Вона зберегла посаду глави конгресу молоді Казахстану, проте фактично перестала з’являтися у ЗМІ й на публіці.

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Автор: УНІАН