За його словами, не можна виділяти гроші на озброєння, яке "витрачається і нічого не дає".

Прем'єр-міністр німецької Саксонії Міхаель Кречмер закликає скоротити допомогу зброєю Україні. і вважає, що Німеччина вже досягла межі у виділенні коштів.

"Ми більше не можемо продовжувати виділяти кошти на зброю Україні, щоб ця зброя витратилася і нічого не дала. Усе має бути в міру. Підтримка - так, але ми розуміємо, що досягли межі", - цитує його видання Zeit.

Кречмер також відповів на запитання про те, чи не виступає він за припинення німецької допомоги зброєю Україні з метою економії коштів.

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"Від самого початку я однозначно виступав проти поставок зброї і за дипломатичні ініціативи. Протягом двох років у мене була дуже чітка думка з цього приводу, і мені шкода говорити, що вона багато в чому підтвердилася", - сказав він.

При цьому він підкреслив, що, на його думку, війна в Україні буде закінчена не на полі бою, а за столом переговорів.

Кречмер відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями

Зокрема, він наполягав на необхідності заморозити війну в Україні. Він також заявляв, що Україні доцільно "тимчасово" віддати деякі зі своїх територій для досягнення перемир'я у війні.

Допомога Німеччини Україні

Раніше Німеччина у співпраці з Данією поставила Україні вісім бойових танків Leopard 1A5.

Всього ж Україна отримала від Німеччини 58 танків Leopard 1A5 (раніше було передано 50 одиниць). Крім того, Київ отримав 21 тисячу боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard.

Водночас у Німеччині пропонують позбавити грошової допомоги 100 тисяч непрацевлаштованих. Серед них є і біженці з України. Виняток буде зроблено для батьків-одинаків і людей, які доглядають за родичами.

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