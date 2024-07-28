Виняток зроблять для батьків-одинаків і людей, які доглядають за родичами.

У Німеччині пропонують позбавити грошової допомоги 100 тисяч непрацевлаштованих. Серед них є й біженці з України.

"Статистика говорить про те, що шестизначна кількість людей із принципу не бажає погоджуватися на роботу. Якщо ситуація така, то держава повинна виходити з того, що люди не потребують (виплат — ред). Скорочення допомоги на 10, 20 або 30% недостатньо. У такому разі необхідно повністю скасувати базовий дохід", — заявив Генсек найбільшої опозиційної партії у Німеччині ХДС Карстен Ліннеманн в інтерв'ю Deutschlandfunk.

За його словами, у Німеччині лише 25% українських біженців знайшли собі роботу.

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"Українці також захищають нашу свободу. Але якщо є допомога, то вона має приносити щось натомість. Зокрема й у плані працевлаштування. Ми повинні обговорити, чому в багатьох європейських країнах працюють понад 50% українців, але в Німеччині - тільки 25%", — наголосив Ліннеманн.

Однак він все ж пропонує зробити й винятки для батьків-одинаків і людей, які доглядають за родичами.

Українські біженці за кордоном

У липні 2024 року польський уряд оголосив про скасування програми підтримки, яка передбачала виплату 40 злотих на добу за розміщення біженців з України.

Європейський Союз може створити такі умови для перебування українців в ЄС, які стимулюватимуть їх повертатися до України і виконувати свій обов’язок із захисту батьківщини, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

У звіті Червоного Хреста попередили, що українські біженці у Великій Британії можуть залишитися без даху над головою, а також під загрозою експлуатації.

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