Пєсков назвав це рішення "найкращим внеском у справу миру".

У Росії прокоментували рішення президента США Дональда Трампа зупинити допомогу Україні. Так, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що таким чином США зроблять "найкращий внесок у справу миру".

"Ми бачимо, що деякі європейські країни заявляють, що вони продовжать надавати всебічну допомогу (Україні), вони якось намагатимуться компенсувати обсяги боєприпасів і всього іншого, що вибувають. Але найголовніший обсяг досі виходив зі Сполучених Штатів....", - зазначив він.

За словами Пєскова, досі США були "головним постачальником війни" в Україні.

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"Якщо США припинять ці поставки - це буде найкращий внесок у справу миру", - заявив він.

Пєсков також сказав, що Росія вітає "будь-які зусилля щодо врегулювання конфлікту в Україні".

Також він зазначив, що відносини Росії і США "потрібно звільняти від негативного вантажу санкцій", але, за його словами, Кремль поки що не чув офіційних заяв про можливість часткового зняття санкцій з боку США.

Трамп зупинив допомогу для України

За словами представника адміністрації Трампа, припинено постачання всієї військової техніки США, яка наразі не перебуває в Україні, включно зі зброєю, що перебуває в дорозі на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі.

Як зазначають американські урядовці та експерти, наслідки від припинення американської допомоги Україна відчує за кілька місяців, однак ефект від такого рішення буде "нищівним".

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