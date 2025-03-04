Також проблеми будуть з боєприпасами до HIMARS.

Рішення США про зупинку допомоги Україні у першу чергу вплине на поставки ракет до ППО та артилерійських боєприпасів. Про це пише журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у соцмережі Х.

Зокрема високопосадовець адміністрації Трампа підтвердив "Голосу Америки", що США ставлять на паузу всю військову допомогу для України.

"Як виглядає, пауза стосується усіх запланованих, але ще не виконаних поставок - зокрема за програмою довготермінової підтримки USAI. Якщо глянути на останні оголошення адміністрації Байдена, тут першочергово йдеться про ракети до ППО, боєприпаси до HIMARS та артилерії", - пише Яриш.

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Він також нагадав, що минулого разу, коли Дональд Трамп оголосив про призупинення поставок зброї для України у 2019 році, це призвело до того, що демократи в Палаті представників оголосили йому імпічмент, хоча згодом Сенат його виправдав.

США зупинили допомогу Україні - наслідки

Як зазначають американські чиновники та експерти, наслідки від припинення американської допомоги Україна відчує не одразу. За різними думками, мину кілька тижнів, а можливо навіть місяців.

Однак ефект від такого рішення буде "нищівним" і вплине на військову міць України навіть через роки.

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