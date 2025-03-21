У Варшаві нагадали, що РФ сама отримує іноземну допомогу.

У Польщі порадили Російській Федерації відмовитися від поставок іноземної зброї, перш ніж вимагати цього від України.

Так польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський прокоментував вимоги кремлівського правителя Путіна щодо припинення західної допомоги Україні. Він опублікував свою "пораду" Кремлю в мікроблозі X:

"Якщо Росія занепокоєна іноземними військовими поставками під час запропонованого перемир'я з Україною, вона могла б взяти на себе ініціативу, відмовившись від поставок іранських безпілотників та північнокорейських артилерійських боєприпасів".

Вимоги Путіна

Нагадаємо, ​раніше Москва висунула вимогу припинити постачання західної зброї Україні як умову для укладення угоди про припинення вогню.

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У Кремлі казали, що Путін наголошував на цьому і під час телефонної розмови із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, однак пізніше політик спростував це.

Водночас Росія отримує військову підтримку від Ірану та Північної Кореї. За даними Нацрозвідки Південної Кореї, КНДР надала Росії значну кількість озброєнь, включаючи 170-мм самохідні гармати та 240-мм реактивні системи залпового вогню.

Крім того, війська КНДР задіяли у боях на території Кукрської області, декілька іноземних солдатів потрапили в український полон.

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