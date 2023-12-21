Речниця Білого дому зазначила, що подальша підтримка з боку США є критично важливою для України.

У Білому домі вважають, що переговори щодо реформи міграційної політики, які мають привести до розблокування фінансування допомоги Україні Республіканською партією, просуваються "в правильному напрямку".

"Ми відчуваємо, що все йде в правильному напрямку – розмови йдуть у правильному напрямку. Це дуже важливо", – заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час спілкування з журналістами.

При цьому вона наголосила на важливості досягнення домовленності щодо ухвалення запиту президента Джо Байдена на додаткові кошти на потреби національної оборони, де йдеться про допомогу Україні, а також Ізраїлю та Тайваню.

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"Тому переговори, розмови, безумовно, триватимуть. І тому ми сподіваємося, що це просуватиметься швидко", – сказала вона.

Карін Жан-Пʼєр також зазначила, що подальша підтримка з боку США є критично важливою для України. Зокрема, з огляду на ситуацію на полі бою.

"Отже, очевидно, ми маємо це зробити. Нам потрібно зробити це дуже й дуже швидко. І тому ми закликаємо республіканців у Конгресі не зволікати", – резюмувала речниця Білого дому.

Допомога Україні від США: це варто знати

Ще 20 жовтня президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на додаткове фінансування, де йшлося і про підтримку України. Проте цей запит фактично став заручником, оскільки республіканці вимагають посилення безпеки кордонів і відмовляються голосувати за законопроект щодо додаткового фінансування.

Лідери демократичної більшості і республіканської меншини в Сенаті США Чак Шумер і Мітч Макконнелл вже підтвердили, що до кінця 2023 року новий пакет військової та фінансової допомоги Україні не ухвалять. Зазначалося, що переговори доведеться продовжити в січні – вже після святкових канікул.

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