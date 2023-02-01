Рішення буде прийматися з Парижем.

Новий пакет військової допомоги Україні від Італії, ймовірно, включатиме зброю для захисту від російських ракетних атак.

Про це CNN заявив Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто. Він сказав, що Італія прихильна виконанню запитів України на поставку зброї для зміцнення її оборони, проте відмовився повідомити будь-які подробиці.

За словами Кросетто, будь-яке рішення щодо постачання засобів протиповітряної оборони Україні буде прийматися спільно з Парижем. У прес-службі Міністерства оборони Італії повідомляють, що зараз Уряд працює над шостим пакетом військової підтримки України.

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Допомога Україні від Італії

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Уряд Італії затвердив п'ять пакетів військової допомоги Україні.

Нещодавно в італійському Міністерстві закордонних справ заявили, що готові передавати українській армії оборонне озброєння, але не наступальне.

Раніше журналістам стало відомо, що влада Італії та Франції замовить для України 700 ракет для ЗРК SAMP/T.

Влітку глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив, що всі спроби завершити війну дипломатичним шляхом провалилися через російського президента Путіна.

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