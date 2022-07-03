На думку Луїджі Ді Майо, перемир'я стане можливим, коли Росія перестане обстрілювати мирне населення.

Припинення війни в Україні дипломатичним шляхом можливе, але всі спроби посередництва західних держав у цьому питанні провалилися через Путіна. А щоб в майбутньому з'явився шанс укласти перемир'я, Росія повинна припинити обстрілювати мирне населення.

Такою думкою поділився міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Дипломатія діє, але всі спроби посередництва провалилися через Путіна. Зеленський неодноразово демонстрував ознаки відкритості, але Путін завжди [їх] відкидав. Шлях — дипломатичне рішення, але перемир'я може бути досягнуто лише в тому випадку, якщо російська армія припинить бомбити мирне населення України", — заявив Ді Майо.

Міністр закордонних справ Італії також заявив, що Україна має повне право захищатися від неспровокованої агресії РФ. За його словами, Рим продовжує підтримувати дипломатичні контакти з Москвою через своє посольство і сподівається на мирне врегулювання війни в майбутньому.

Нагадаємо, зараз між Україною і Росією ведуться переговори тільки щодо обміну полоненими. За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, з РФ неможливо розмовляти, тому що "немає раціональності". Якщо залишити ворогові території, які він контролював до 23 лютого, то це буде відкладена війна.

В ОПУ також заявили, що нові переговори можуть початися тільки тоді, коли їх ініціює президент України Володимир Зеленський. На думку голови переговорної групи і керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, це може статися у серпні, коли наша країна отримає посилену позицію.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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