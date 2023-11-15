Пентагон вичерпав практично всі виділені кошти.

Питання надання Сполученими Штатами Америки військової допомоги Україні знаходиться в критичній точці.

Про це на брифінг заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер. "Щодо допомоги Україні ми знаходимося в критичній точці. Пентагон публічно заявив, що він вичерпав близько 95% коштів, виділених на надання допомоги Україні в галузі безпеки - допомоги, яка дуже важлива", - сказав він.

Спікер підкреслив, що саме тому необхідно, щоб Палата представників прийняла додаткові запити для фінансування допомоги Україні в галузі безпеки.

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Крім того, Держдеп очікує, що будуть прийняті запити про допомогу Ізраїлю та фінансування гуманітарної допомоги для жителів сектора Гази.

Американська допомога Україні: останні новини

8 листопада в Раді нацбезпеки Білого дому заявили, що Сполучені Штати витратили 96% коштів, виділених на допомогу Україні. Повідомлялося, що перед початком зими у Пентагону залишилося близько 1,1 мільярда доларів на ці цілі.

Радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що брак американського фінансування вже вплинув на здатність України захистити себе від повномасштабного вторгнення РФ.

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