Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки: що відомо

США провели третій раунд ударів по Ірану.

Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки після атаки на одне з суден.

Як пише Reuters, Корпус вартових ісламської революції заявив, що судно спробувало пройти через протоку за несанкціонованим маршрутом, проігнорувавши попередження. КСІР також заявив, що судно відключило свої системи і створювало небезпеку для судноплавства. У результаті його було уражено та зупинено.

Після цього КСІР оголосив про закриття Ормузької протоки доти, доки США не припинять втручатися у справи регіону.

Відео дня

Центральне командування США ідентифікувало судно як контейнеровоз M/V GFS Galaxy під кіпрським прапором, повідомивши про значні пошкодження машинного відділення та зникнення одного цивільного члена екіпажу.

Після цього Центральне командування США заявило, що президент Дональд Трамп віддав наказ про нові удари, спрямовані на зниження здатності Ірану атакувати комерційні судна. Іранські державні ЗМІ повідомили про вибухи в кількох районах уздовж південного узбережжя країни, зокрема в енергетичних та нафтохімічних центрах Бушер і Асалуйє. Також повідомлялося про вибухи в портових містах Бандар-Аббас і Бандар-е-Дайєр, а також у районі Сірік неподалік від Ормузької протоки.

"Іран зробив поганий вибір", – написав у соціальних мережах глава Пентагону Піт Хегсет. "Тепер вони за це платять".

Високопоставлені американські чиновники заявили, що Вашингтон вимагає від Тегерана публічно оголосити про припинення атак на судна в протоці та про те, що рух буде відкрито без плати за прохід.Тегеран зіткнеться з наслідками, якщо не виконає цю публічну обіцянку, повідомили журналістам на умовах анонімності високопоставлені чиновники адміністрації Трампа.

Ці події викликають серйозні сумніви щодо можливості переговорів, спрямованих на досягнення більш міцної мирної угоди. Останніми днями риторика з обох боків загострювалася, хоча обидві сторони й заявляли, що для діалогу ще є місце.

Ситуація в Ірані

Раніше верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї на церемонії прощання назвав помсту за вбивство свого батька Алі Хаменеї "неминучою".

Також ЗМІ повідомляли, що Ізраїль поділився зі США розвідувальними даними, які розкривають новий план Ірану щодо вбивства Трампа.

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