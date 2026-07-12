У Самарській області після атаки дронів палає найбільший НПЗ (відео, фото)

Також було атаковано танкер в Азовському морі.

Самарську область атакували дрони, під ударом опинився Сизранський нафтопереробний завод – найбільший у регіоні. Там зараз вирує пожежа.

Вночі губернатор Самарської області В'ячеслав оголосив про загрозу з боку безпілотників, а вже вранці почали з'являтися перші кадри з місця події. На фото та відео видно потужне полум'я та величезний стовп диму.

Згодом OSINT-аналітики підтвердили, що було уражено і горить Сизранський нафтопереробний завод.

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Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств у Самарській області, що входить до складу ПАТ "Роснефть". Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, зріджені вуглеводневі гази. Щороку Сизранський НПЗ переробляє від 7 до 8,5 млн тонн нафти.

Раніше НПЗ уже ставав мішенню українських атак. Востаннє по заводу було завдано удару 21 травня, після чого завод зупинив роботу.

Також вночі було атаковано танкер в Азовському морі.

Як повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь, вночі танкер зазнав пошкоджень під час заходу в Азово-Чорноморський морський канал. При цьому він заявив, що судно було порожнім, загрози розливу нафтопродуктів немає.

4 липня було уражено нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, пошкоджено 2 резервуари РВС-3000, 4 резервуари РВС-10000, 1 резервуар РВС-15000, 1 резервуар РВС-20000.

6 липня було завдано успішного удару по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі, Ярославської області.

8 липня було вражено НПЗ "ТАІФ-НК" у Нижньокамську (Татарстан), а 10 липня – Ільський НПЗ у Краснодарському краї.

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