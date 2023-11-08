Президент сподівається, що будь-який американський лідер зважатиме на думку суспільства.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на продовження підтримки України з боку США незалежно від того, хто стане новим американським лідером за підсумками виборів у 2024 році.

В інтерв’ю в межах заходу Reuters NEXT Зеленський уникнув прямої відповіді, наскільки він занепокоєний можливою перемогою на виборах у США Дональда Трампа.

"Чи це (президентство Трампа - УНІАН) добре, чи погано – я не знаю. Я сподіваюсь, що американський президент завжди зважатиме на ставлення людей, суспільства", – зазначив Зеленський.

Український президент сподівається, що будь-який президент США допомагатиме Україні, якщо американське суспільство підтримує нашу державу, поділяємо наші цінності, проблеми, розуміє всі ці виклики і шкоду війни.

Заяви Трампа про Україну

Колишній президент США Дональд Трамп відомий своїми одіозними висловлюваннями щодо розв'язаної Росією війни проти України. За його словами, він зміг би її завершити за 24 години.

Крім того, Трамп стверджував, що якби він був президентом США, Володимир Путін не став би нападати на Україну. Також на його рахунку пропозиція "віддати" Росії Крим в обмін на мир. Раніше він хвалився "хорошим взаєморозумінням" з російським дикатором Володимиром Путіним.

Нещодавно Зеленський запросив Трампа в Україну, щоб обговорити його гучні заяви про війну. Втім, кандидат у президенти США відмовився.

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