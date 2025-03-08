Віце-президент США заявив, що прихильники України налякали його маленьку доньку.

Група прихильників України зіпсувала настрій віце-президенту США Джей Ді Венсу та його 3-річній донці. Про це Венс повідомив у соцмережі Х.

За словами політика, під час прогулянки в парку з донькою його почали переслідувати протестувальники, які вигукували "Слава Україні". Це налякало і стривожило доньку віце-президента США.

Тоді Венс, за його ж словами, вирішив поговорити з протестувальниками в надії, що після цього вони таки залишать його з дитиною у спокої.

Відео дня

"Майже всі вони погодилися. Розмова була переважно шанобливою, але якщо ви переслідуєте 3-річну дитину в рамках політичного протесту, ви – паскудна людина", – написав Венс.

Венс та війна в Україні

Як писав УНІАН, віце-президент США Джей Ді Венс вирізняється особливо негативним ставленням до України навіть на тлі інших представників команди Трампа. Він давно та ініціативно виступав проти допомоги українцям і говорив, що йому байдуже на долю нашої країни.

Нещодавно він поскаржився на поведінку української діаспори в США, яка, на його думку, надто переймаєтья подіями в Україні і не достатньо зосереджена на самих США.

Саме Джей Ді Венс вступив у палку суперечку з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого Дому. Лише трохи згодом до неї приєднався Трамп. За це Венса активно критикували і в США, і за кордоном.

Вас також можуть зацікавити новини: