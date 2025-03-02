Мітинг на підтримку України також пройшов у Нью-Йорку.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс після скандальної зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі поїхав у відпустку на гірськолижний курорт у штаті Вермонт. Протестувальники влаштували йому "теплий прийом".

Про це повідомляє CNN. Десятки людей вишикувалися на тротуарі в місті Уоррен, штат Вермонт, чекаючи на прибуття кортежу Венса на курорт Шугарбуш. Одна людина розмахувала плакатом з написом "Катайся на лижах у Росії, зрадник", а інша тримала плакат зі словами "Ганьба тобі, Венсе".

Деякі протестувальники тримали українські прапори, а інші – плакати з написами "Зеленський – герой", "Я з Україною" і "Весь світ дивиться".

Відео дня

Протести, схоже, не були пов'язані виключно з Україною та протистоянням із Зеленським в Овальному кабінеті. На кадрах з місця події можна було побачити і протестувальників з палестинськими прапорами і великим банером "Вільна Палестина". Примітно, що на іншому боці вулиці були і прихильники політики Трампа.

Крім того, мітинг на підтримку України пройшов у Нью-Йорку. Відео з заходу ширяться мережею. На кадрах видно десятки людей з українськими прапорами, плакатами на підтримку України та карикатурами про Трампа.

Скандал в Білому домі: реакція світу

28 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав США. Він приїхав для підписання угоди про корисні копалини. Проте під час відкритого для журналістів етапу зустрічі між Трампом, Зеленським і віцепрезидентом США Венсом виникла суперечка. Український президент покинув Білий дім, а угоду так і не було підписано.

Поведінку Трампа розкритикували як американські політики, так і в Європі. Лідери країн ЄС висловили підтримку Україні та Володимиру Зеленському.

Про події в Білому домі висловлювалися і голлівудські зірки. Так, відомий актор Педро Паскаль опублікував в Інстаграм низку сторіз, де підтримав Україну та Зеленського. Акторка Елізабет Бенкс опублікувала український прапор і написала, що підтримує Україну. Думками ділилися й інші світові знаменитості.

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