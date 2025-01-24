На слуханнях в Сенаті він казав, що ЦРУ має краще використовувати штучний інтелект для протистояння супротивникам – зокрема Росії та Китаю.

Сенат Сполучених Штатів Америки затвердив на посаду директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джона Реткліффа. Саме його кандидатуру номінував президент США Дональд Трамп.

Як повідомляє Associated Press, тепер Реткліфф є другим офіційно затвердженим членом адміністрації нового президента країни. Раніше на посаду держсекретаря США було затверджено Марка Рубіо.

За Реткліффа проголосували 74 сенатори, проти – 25. Відомо, що Реткліфф був директором національної розвідки під час першого президентського терміну Трампа. Він – колишній федеральний прокурор, який став запеклим захисником Трампа, коли був конгресменом під час першого імпічменту Трампа.

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На слуханнях у Сенаті минулого тижня Реткліфф сказав, що ЦРУ повинно краще використовувати такі технології, як штучний інтелект, для протистояння супротивникам, включаючи Росію і Китай. Він додав, що Сполученим Штатам необхідно вдосконалювати свої розвідувальні можливості, одночасно забезпечуючи захист громадянських прав американців.

Реткліфф акцентував, що буде наполягати на тому, щоб ЦРУ більше використовувало такі технології, як штучний інтелект і квантові обчислення, а також розширювало використання збору інформації про людину.

Перші дні президентства Трампа: ви могли це пропустити

20 січня відбулася інавгурація нового президента США, і Дональд Трамп офіційно вступив на цю посаду, вже вдруге. За останні кілька днів він підписав низку указів, зокрема – про призупинення міжнародної підтримки на 90 днів. У Пентагоні заявили, що на військову допомогу Україні цей указ не вплине.

Крім того, Трамп звернувся до Росії із закликом зупинити війну, яку та веде проти України. Він пригрозив запровадити серйозні санкції, якщо Путін не погодиться швидко зупинити війну.

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