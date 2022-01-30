Борис Джонсон закликає Росію до переговорів і уникнення необачного та катастрофічного вторгнення.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон констатує, що ситуація на кордоні України стає дедалі тривожнішою.

Про це глава британського уряду повідомив у Twitter.

"Раніше цього тижня начальники наших оборонних структур поінформували мене про ситуацію на кордоні України. Картина стає дедалі тривожнішою – я продовжую закликати Росію до переговорів і уникати необачного та катастрофічного вторгнення", - написав Джонсон.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Борис Джонсон заявив, що Велика Британія розглядає можливість значного розміщення військ, військових кораблів і винищувачів у Східній Європі, щоб протистояти ворожості Росії щодо України.

За його словами, наступного тижня він представить військовим начальникам НАТО свою пропозицію щодо посилення військової присутності.

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