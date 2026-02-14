Говорять про якийсь дух Анкоріджа: Зеленський відповів Трампу на заклик до негайної мирної угоди

Президент України повідомив, на які компроміси Україна вже пішла у взаємодії з адміністрацією Трампа.

Президент Володимир Зеленський відреагував на заклик президента США Дональда Трампа негайно укласти з Росією мирну угоду, бо в інакшому випадку Україна нібито втратить "чудову можливість".

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на Мюнхенській конференції з безпеки. Він підтвердив, що відчуває деякий тиск з боку Білого дому з приводу прискорення темпів підписання угоди.

"Трохи. Можливо, це підготовка атмосфери перед тристоронньою зустріччю в Швейцарії", - зауважив президент.

Зеленський додав, що не втрачаючи гідності, Україна може рухатися далі.

"Ми пішли на багато компромісів, розмовляючи з росіянами, починаючи навіть з цього. У нас є тристоронні зустрічі, з усієї повагою до США. Вони запропонували нам проводити такі зустрічі. Я думаю, це був компроміс зі сторони українського народу", - висловив думку Зеленський.

При цьому, він додав, що українська сторона готова продовжувати розмовляти.

"Ми готові говорити про постійну лінію. Ми готові говорити про зупинку [бойових дій - УНІАН] на лінії зіткнення, а потім почати розмову. Це також компроміс, бо ми говоримо про наші території, які тимчасово окуповані, про наших людей, яких убили. Тож, багато різних компромісів", - підкреслив Зеленський.

Так само, Україна пішла на компроміс, щоб обговорювати американську ідею про вільну економічну зону на Донбасі.

"Ми сказали, дивіться, це наша територія. Це має бути наша територія. І ми не можемо просто так вийти. Там 200 тис. людей, українців. Це наша територія. Ми не можемо просто втекти. Ми не втекли з першого дня цієї війни. Чому ми будемо це робити сьогодні?", - відзначив Зеленський.

Водночас, він запевнив, що українська сторона готова говорити про цю вільну економічну зону, бо, можливо, у цьому буде "щось важливе для компромісів щодо оновлення України".

При цьому, він сказав, що відповідає Україна, коли у неї запитують, чи готова вона здійснити якісь кроки.

"Питання полягає у тому, на що готові йти росіяни. Ми не чуємо компромісів з російського боку. Ми хочемо почути від них щось, і я вважаю це важливим", - відзначив Зеленський.

Президент додав, що український народ перебуває під тиском.

Коли Росія почне серйозно ставитися до переговорів

Як повідомив Зеленський, за останні 4 роки найбільш серйозно Росія починала ставитися до дипломатії лише тоді, коли відбувалися успішні далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах, і коли всі почали говорити про необхідність надання Україні крилатих ракет Tomahawk.

"Це точно показує, як треба вести справи з Росією. І насправді Росія дослухається тоді, коли чує силу. Чим сильніші ми, тим реалістичнішим стає мир", - сказав Зеленський.

Говорять про якийсь "Дух Анкоріджа"

Він зазначив, що зараз багато часу витрачається на переговори, і в Україні щиро сподіваються, що тристоронні зустрічі наступного тижня в Швейцарії будуть серйозними, предметними та корисними.

"Але іноді складається враження, що сторони говорять про зовсім різні речі. Росіяни часто говорять про якийсь "дух Анкоріджа". І ми можемо лише здогадуватися, що вони насправді мають на увазі. Американці часто повертаються до теми поступок. І занадто часто ці поступки обговорюються в контексті лише України, а не Росії. Європи практично немає за столом переговорів. На мою думку, це велика помилка", - додав Зеленський.

Він додав, що українська сторона намагається повноцінно залучити Європу до цього процесу, щоб її інтереси та голос були враховані.

Як підкреслив Зеленський, мир може спиратися лише на чіткі гарантії безпеки, бо війна завжди відновлюється, якщо немає чітких гарантій безпеки.

Глава держави запевнив, що Україна зробить все, щоб тристоронні переговори були успішними, аби здобути реальні безпеку і мир. І це не має нічого спільного з тим, на що росіяни сподіваються від цього так званого "духу Анкоріджа".

Путін хоче розділити Європу на прикладі Гітлера

"Видається, що Путін сподівається повторити Мюнхен. І не Мюнхен 2007-го року, коли говорили лише про поділ Європи, а Мюнхен 1938-го року, коли попередній "Путін" почав ділити Європу в реальності", - наголосив Зеленський.

У цьому зв’язку, як вважає президент України, буде ілюзією вірити, що "цю війну тепер можна надійно завершити шляхом поділу України так само, як це було ілюзією вірити, що принесення у жертву Чехословаччини врятує Європу від великої війни".

"Коли люди запитують, якою може бути ціна угоди, наша відповідь проста: головне, щоб через 4 роки цивілізований світ не був змушений знову виправдовувати себе, перекладати відповідальність і не був змушений знову шукати когось іншого винним", - наголосив Зеленський.

Переговори про закінчення війни

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого Трамп закликав Зеленського до швидкого підписання мирної угоди, щоб не упустити чудову можливість, бо "Росія хоче укласти угоду".

17–18 лютого у Женеві відбудуться тристоронні переговори між Україною, США і РФ. До складу делегації України увійдуть: Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький. Російську делегацію очолить помічник російського диктатора Володимир Мединський.

Після минулого раунду переговорів, які відбулися 4-5 лютого в Абу-Дабі, Зеленський повідомив, що США пропонують, аби Росія та Україна до початку літа завершили війну.

