'Вони легко могли взяти Київ': Трамп розповів свою версію початку війни в Україні

На його думку, якби танки продовжили рух по шосе, війна могла б закінчитися вже першого дня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія могла б завершити війну в Україні вже першого дня, якби не російський генерал, який направив танки на Київ "через болото". Про це він сказав в інтерв’ю Axios.

"Я думаю, що те, що сталося, просто вражає. Війна, яка мала закінчитися дуже швидко. Знаєте, я не знаю, чи знаєте ви цю історію, але коли вона почалася, у Путіна були сотні танків, які їхали по шосе. Шосе, бетонне, дуже хороше шосе, тверде як скеля, прямо на Київ. І приблизно на півдорозі він би дістався туди за три години, рухаючись зі швидкістю 80 кілометрів на годину, що приблизно відповідає максимальній швидкості танка", - заявив Трамп.

За його словами, у РФ була велика колона танків.

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"І в них був якийсь генерал, якого, ймовірно, вже немає з нами. Він вирішив, замість того щоб одразу йти на Київ і закінчити війну в перший же день, я думаю, ніхто навіть не знає цієї історії, що він їхав через поля й болото. А за кілька днів до цього пройшла рекордна злива, і ці танки застрягли в багнюці", - додав президент.

Він повторив, що надав Україні протитанкові комплекси Javelin, які знищили танки.

"Я надав їх ще до того, як це сталося. Але знаєте, є такий вислів, бо кажуть: "О, ви так добре ставитеся до Росії". А я до Росії не ставлюся добре. Я був дуже суворий до Росії. Я був дуже суворий до Китаю, суворіший за всіх. Ось чому вони мене поважають. У мене хороші стосунки з цими людьми, але я надав їм Javelin, і ці танки були знищені.

За його версією, "танки вишикувалися в ряд і не рухалися кілька днів". Він додав:

"А потім вони прийшли, щоб знищити їх. Вони опинилися практично в сипучих пісках. Це була багнюка, як сипучі піски. Вони не могли рухатися. Якби генерал просто… ось чому війна завжди ризикована. Якби цей генерал просто поїхав прямо по бетонній дорозі, вони були б у Києві протягом чотирьох годин, і Україна нічого б з цим не зробила. Ця війна закінчилася б за один день. Це було чотири з половиною роки тому. Тож це була жахлива помилка. І ось генерал вирішує, що замість того, щоб їхати посередині шосе прямо до міста, вони нічого не могли вдіяти. Вони були абсолютно непідготовлені. І не тільки це: коли вони знищили всі ці танки, це додало їм впевненості".

Війна в Україні - ситуація на фронті

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