Французький президент останнім часом активно критикує Ізраль за військові операції в Газі та Лівані.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав припинити поставки зброї Ізраїлю, щоб він не міг використовувати цю військову допомогу на території сектору Газа. Про це повідомляє BFMTV.

"Я думаю, що сьогодні пріоритетом є те, щоб ми повернулися до політичного рішення, щоб ми припинили постачання зброї для ведення бойових дій у Газі. Франція нічого не постачає", — заявив він в ефірі французького радіо.

Також Макрон наполягає, що "пріоритетом є уникнення ескалації" в Лівані, який в останні тижні зазнає ізраїльських ударів по об’єктах "Хезболли".

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"Ліванський народ не може бути наступним в черзі, кого принесуть в жертву, і Ліван не може стати новою Газою", – каже глава французької держави.

Ситуація на Близькому Сході: останні новини

Як писав УНІАН, кандидат в президенти США Дональд Трамп висловив думку, що Ізраїлю варто завдати ударів по ядерних об’єктах Ірану у відповідь на нещодавній іранський ракетний напад на Ізраїль. При цьому Трамп побіжно дорікнув Байдену, який навпаки закликає Ізраїль до стриманості.

Також ми розповідали, що верховний лідер Ірану аятола Хаменеї вперше за 5 років публічно виступив із промовою і згадав про нещодавній удар по Ізраїлю. У промові він закликав Близький Схід повстати проти Ізраїлю.

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