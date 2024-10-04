Французький президент закликав франкомовний світ до спільного бачення війн в Україні та інших регіонах світу.

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг міжнародну спільноту від "подвійних стандартів" у ставленні до збройних конфліктів, таких як війни в Україні та на Близькому Сходу. Відповідну заяву він зробив у п'ятницю на саміті лідерів франкомовних країн.

Так, звертаючись до учасників саміту, Макрон висловив переконання, що франкомовний світ може виступати спільним дипломатичним фронтом, захищаючи принципи суверенітету і територіальної цілісності на всій планеті.

"[Франкомовний світ] це місце, яке говорить однією мовою про Україну, яка сьогодні зазнає нападів, кордонам і територіальній цілісності якої загрожує російська загарбницька війна. Але він також захищає бачення, де немає місця подвійним стандартам, де всі життя є рівними для всіх конфліктів у всьому світі", – сказав Макрон.

Відео дня

Розвиваючи свою думку, французький президент зауважив, що миру на Близькому Сході не буде, доки Ізраїль та Палестина не домовляться про існування в межах двох окремих держав.

Варто зауважити, що Макрон є одним з небагатьох західних лідерів, хто публічно критикує дії Ізраїлю в Палестині, а тепер і в Лівані. Останній в минулому був французькою колонією.

Що таке франкомовний світ

"Франкомовний світ" або "Франкофонія" — це низка країн і регіонів світу, де з певних історичних причин французька мова є офіційною, домінуючою, або досить поширеною. Окрім самої Франції, до цього переліку також включають такі країни, як Бельгія, Швейцарія, Канада Сенегал, Кот-д'Івуар, Респуліка Конго та інші.

Франція намагається використовувати ці історичні та культурно-мовні зв’язки для посилення власного впливу у світі. Однак в останні роки ці зусилля було підірвано низкою державних переворотів у франкомовних країнах Африки (Малі, Буркіна-Фасо, Нігер), де до влади прийшли антизахідні та проросійські військові хунти.

Вас також можуть зацікавити новини: