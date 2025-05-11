Він підкреслив, що в зусиллях із припинення війни в Україні настав "історичний переломний момент".

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про готовність Туреччини організувати переговори України та Росії. Як повідомляє Anadolu, про це він сказав під частелефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Туреччина готова зробити свій внесок у будь-який спосіб, включно з організацією переговорів про припинення вогню", - заявив він.

Ердоган також наголосив, що в зусиллях із припинення війни між Україною і Росією "досягнуто історичного поворотного моменту" і що цією можливістю слід скористатися.

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Він зазначив, що важливо продовжувати співпрацю в питанні мирних переговорів між Україною та Росією і в процесах відновлення України.

Переговори Росії та України - що відомо

Путін запропонував відновити переговори з Україною 15 травня - у Туреччині, без попередніх умов. Зеленський відповів йому, наголосивши, що саме припинення вогню має бути першим кроком до початку переговорів між Росією та Україною. Він висловив сподівання, що Росія підтвердить припинення вогню - "повне, тривале і надійне", - починаючи з 12 травня, і запевнив, що тоді Україна готова зустрічатися.

У відповідь на це в російському МЗС заявили, що РФ спочатку вимагає переговорів з Україною щодо першопричин війни, а лише тоді говоритимуть про перемир'я.

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