Ердоган заявив, що Трамп погодився на участь у мирних переговорах, якщо Путін теж приїде.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про намір організувати зустріч лідерів Росії і США Дональда Трампа і Володимира Путіна на мирних переговорах щодо України в Стамбулі, повідомляє Hurriyet.

"Ми хочемо зібрати лідерів у Стамбулі. Можливо, вже цього тижня проведу переговори з Путіним і Трампом", - сказав він.

При цьому, як пише Reuters, Ердоган заявив, що Трамп повідомив йому, що візьме участь у потенційних мирних переговорах між лідерами України і Росії в Туреччині, якщо Путін також погодиться взяти в них участь.

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Ердоган під час саміту НАТО повідомив президенту США, що Анкара має намір організувати зустріч лідерів Росії та України в Туреччині для мирних переговорів.

"Він (Трамп) сказав: "Якщо президент Росії Володимир Путін приїде в Стамбул або Анкару для пошуку рішення, то і я приїду", - цитує його заяву журналістам канцелярія Ердогана.

Раніше Дональд Трамп не виключив можливості зустрічі з Путіним під час свого візиту до Китаю.

Зустріч Путіна і Зеленського

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про зрушення з російського боку щодо його можливої зустрічі з Володимиром Путіним. За словами Зеленського, вперше за довгий час росіяни почали говорити про це питання.

Водночас у Кремлі заявили, що зустріч Путіна і Зеленського навряд чи відбудеться до кінця серпня.

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