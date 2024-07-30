Ізраїль вимагає, щоб Туреччину виключили з НАТО.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац зажадав виключити Туреччину з НАТО через погрози президента Реджепа Таїпа Ердогана ввести війська в його країну.

"У світлі погроз президента Туреччини Ердогана вторгнутися в Ізраїль і його небезпечної риторики міністр закордонних справ Ісраїль Кац дав вказівку дипломатам... терміново взаємодіяти з усіма членами НАТО, закликаючи до засудження Туреччини та вимагаючи її виключення з Альянсу", - йдеться в заяві ізраїльського МЗС, передає Politico.

Що передувало

Раніше в понеділок на засіданні правлячої Партії справедливості та розвитку Ердоган заявив, що Туреччина "має бути дуже сильною, щоб Ізраїль не міг робити ці безглузді речі з Палестиною".

Відео дня

"Так само, як ми увійшли в Карабах, так само, як ми увійшли в Лівію, ми зробимо подібне саме з ними", - сказав Ердоган, маючи на увазі минулі військові інтервенції Туреччини.

Його брязкання зброєю викликало шалену реакцію Ізраїлю та сприяло побоюванням ширшого регіонального конфлікту.

Нідерландський ультраправий лідер Ґерт Вілдерс, чия партія є найбільшою в Нідерландах, назвав Ердогана "ісламофашистом" і "повним божевільним" у пості в соціальних мережах у неділю, додавши, що Туреччину "слід вигнати з НАТО". Вілдерс давно пропонував виключити Туреччину з Альянсу. Нідерланди, на відміну від Ізраїлю, також є членом НАТО.

Туреччина приєдналася до НАТО в 1952 році і має другу за чисельністю армію альянсу. НАТО не має спеціального механізму призупинення або виключення члена, хоча члени можуть добровільно вийти.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув можливість створення такого механізму в 2021 році, заявивши, що цього "ніколи не станеться".

Вас також можуть зацікавити новини: